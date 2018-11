Saarbrücken

Im Saarbrücker "Tatort" ermittelt künftig ein Quintett

27.11.2018, 09:19 Uhr | dpa

Im Saarbrücker "Tatort" wird künftig ein Fünfer-Team auf Mörderjagd gehen. Welche Schauspieler dazu verpflichtet würden, könnte noch nicht verraten werden, teilte der Saarländische Rundfunk (SR) am Dienstag mit. Am 27. Januar 2019 wird der achte und letzte "Tatort" mit Schauspieler Devid Striesow (45) als Saarbrücker Kommissar Jens Stellbrink in der ARD ausgestrahlt. Über ein neues Ermittler-Quintett beim SR-"Tatort" hatte zuvor die "Saarbrücker Zeitung" berichtet.

"Spätestens Mitte März äußern wir uns zur Nachfolge von Devid Striesow", sagte der Sprecher des SR, Peter Meyer, der Deutschen Presse-Agentur. Im Frühjahr 2019 solle gedreht werden - die Ausstrahlung sei für Anfang 2020 geplant. Seit 2013 liefen bislang sieben "Stellbrink"-Tatorte. Sie brachten dem SR die besten Quoten seit 1993 - mit vier Mal mehr als neun Millionen Zuschauern.

Im Sommer 2017 hatte Striesow angekündigt, dass er sich neuen Herausforderungen und Projekten widmen wolle. So wird der SR-Tatort "Der Pakt" am 27. Januar 2019 das Finale von Hauptkommissar Stellbrink sein.