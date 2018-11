Bremerhaven

Zwölf-Tonnen-Walze rutscht von Tieflader

27.11.2018, 09:21 Uhr | dpa

Bei einem Bremsmanöver ist in Bremerhaven eine schlecht gesicherte Straßenwalze von der Ladefläche eines Tiefladers halb auf die Straße gerutscht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste der 20 Jahre alter Fahrer des Lastzuges am Montag stark bremsen, weil er eine rote Ampel erst spät gesehen habe. Dabei sei die mangelhaft gesicherte zwölf Tonnen schwere Walze anderthalb Meter nach vorne gerutscht, wodurch eine Zurrkette riss und das Baugerät schließlich zur Hälfte auf der Straße landete. Ein Autokran musste das tonnenschwere Gerät wieder auf die Ladefläche heben. Dazu wurde kurzzeitig die Straße voll gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.