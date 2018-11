Wiesbaden

So viele Studenten wie noch nie an Hochschulen

27.11.2018, 09:46 Uhr | dpa

Im laufenden Wintersemester sind so viele Studenten an rheinland-pfälzischen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Zahlen. Demnach sind im aktuellen Semester in Rheinland-Pfalz 123 801 Studenten an einer Universität oder sonstigen Hochschule immatrikuliert. Das waren 0,6 Prozent mehr als im Wintersemester ein Jahr zuvor.