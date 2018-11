Wiesbaden

Studentenrekord im Saarland

27.11.2018, 11:08 Uhr | dpa

Im laufenden Wintersemester sind so viele Studenten an Hochschulen im Saarland eingeschrieben wie noch nie. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Ergebnissen. Demnach sind im Saarland 31 650 Studenten im aktuellen Semester immatrikuliert. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Wintersemester ein Jahr zuvor. Rund die Hälfte der Studenten studiert an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.