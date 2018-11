Weniger Studenten kommen an Sachsen-Anhalts Hochschulen

27.11.2018, 11:32 Uhr | dpa

Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben zum Wintersemester 2018/19 weniger Studienanfänger registriert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes blieb ihre Zahl um 0,6 Prozent unter derjenigen des Vorjahres. Insgesamt gebe es 54 535 Studenten, 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte die Behörde am Dienstag mit. Auch auf Bundesebene starteten im Vergleich zum Vorjahr 0,9 Prozent weniger angehende Akademiker ins erste Semester. Die Zahl der Studierenden deutschlandweit hingegen brach einen Rekord: Mit insgesamt 2 867 500 waren so viele Menschen wie nie zuvor an deutschen Hochschulen immatrikuliert.