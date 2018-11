Erfurt

Thüringens Industrie verkauft mehr ins Ausland

27.11.2018, 11:37 Uhr | dpa

Die Auslandsumsätze der Thüringer Industriebetriebe haben in den ersten neun Monaten des Jahres um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt. Damit lag der Freistaat im Vergleich aller Bundesländer auf dem fünften Platz, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das Geschäft im Inland wuchs lediglich um 0,7 Prozent, was Thüringen auf den zehnten Platz im Bundesvergleich brachte. Unterm Strich stieg der Umsatz der Industriebetriebe von Januar bis September 2018 um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.