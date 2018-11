Hannover

100 größte Arbeitgeber in MV: zusammen 90 000 Mitarbeiter

27.11.2018, 12:04 Uhr | dpa

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises ist auch 2017 abseits des öffentlichen Diensts der größte Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Die weltweit agierende Firma aus Rostock habe die Zahl ihrer Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr um 1240 auf rund 9600 erhöht, teilte die Nord/LB am Dienstag in Hannover mit. Die Landesbank veröffentlicht jährlich eine Rangliste der größten Arbeitgeber in MV. Auf Platz zwei folge der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex mit 5200, auf Platz drei die Helios Kliniken Gruppe mit 5054 Beschäftigten. Die 100 größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern haben den Angaben zufolge zusammen rund 90 000 Mitarbeiter, fünf Prozent mehr als 2016. Sie repräsentieren damit 16 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Jobs im Land, wie es hieß.