Stendal

Häftling seit einer Woche auf der Flucht

27.11.2018, 12:44 Uhr | dpa

Rund eine Woche nach seiner Flucht in Handschellen sucht die Polizei in Stendal weiter nach einem Untersuchungshäftling. Die Fahndung nach dem 22-Jährigen laufe nach wie vor, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Mann war am vergangenen Mittwoch bei einem Termin am Amtsgericht geflohen. Obwohl er von drei Justizangestellten begleitet wurde, konnte er durch die Eingangstür entkommen.

Der 22-Jährige saß seit Anfang November in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchte Erpressung, versuchter Raub und illegaler Drogenbesitz vorgeworfen. Die Polizei versucht unter anderem, über Freunde und Bekannte des Flüchtigen seinen Aufenthaltsort zu ermitteln.