Die kalten Herzen

wir erleben einen Tiefpunkt europäischer Politik. "Christlich" nennen sich die Regierungsparteien, "Solidarität" und "Verantwortungsbewusstsein" beschwören sie bei jeder Gelegenheit. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann verraten sie ihre eigene Werte vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Das Drama um die Flüchtlinge auf Lesbos ist eine Schande für Europa. Für die Regierenden in Berlin, Paris, Warschau, Brüssel und den anderen Hauptstädten ebenso wie für uns alle: die Bürger Europas, die das Glück haben, auf einem friedlichen Kontinent geboren worden zu sein, statt neben einem Bombenkrater in Syrien oder in einem Elendsflecken in Afghanistan.

Es ist das Eine, dass sich die Staats- und Regierungschefs seit Jahren nicht auf eine konstruktive Flüchtlings- und Migrationspolitik einigen können, obwohl es nicht an Ideen und Konzepten fehlt (zum Beispiel hier und hier und hier). Aber es ist das Andere, dass Merkel, Seehofer, Macron und die anderen Lenker in einer akuten Notlage hilfsbedürftigen Frauen, Kindern und Männern Hilfe verweigern. Wo sind die Charterflüge, wo ist der großangelegte Notfalleinsatz, wo ist das Mitgefühl?



Nur ein paar hundert unbegleitete Minderjährige wollen sie aufnehmen – die restlichen rund 12.000 Menschen lassen sie im Morast stehen. Man kann ja neue Zelte aufstellen. Im Ringen von Anstand und Kalkül entscheiden sie sich für das Falsche: Lieber nicht mehr tun, sonst könnten Polen, Ungarn und die anderen Verweigererstaaten sich in ihrer Blockadehaltung bestätigt sehen und Deutschland wieder einmal die Last allein tragen lassen. Die Angst vor den Rechtspopulisten kommt hinzu: Frau Merkel und Herr Seehofer verweigern die christliche Nächstenliebe auch deshalb, weil sie sich vor einem erneuten Erstarken der AfD fürchten. Längst regiert die AfD als unsichtbarer Schatten im Kanzleramt mit.

Niemand verlangt, dass Deutschland wie 2015 eine Million Ausländer aufnimmt. Aber ein paar tausend Menschen zu retten, die seit Jahren im Schlamm hausen, ohne angemessene medizinische Versorgung, ohne genügend Schulen, ohne Perspektive, das darf in Europa keine Frage des Abwägens sein. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit. Einzelne Bewohner sollen das Lager Moria in Brand gesetzt haben, natürlich müssen sie ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Aber alle anderen Migranten in Mithaftung zu nehmen und sie nach dem Brand im Stich zu lassen, ist brutal. Wie Herr Orbán und Herr Morawiecki ihren Zynismus selbst ertragen können, bleibt ihr Geheimnis. Aber wenn Frau Merkel, Herr Seehofer oder Herr Macron das nächste Mal in einer Rede Europas Solidarität beschwören, dann werden auch sie klingen wie Heuchler. Kalte Herzen.

Sie sehen schon: Die Lage auf Lesbos treibt mich um. Aber sie ist nicht das einzige Thema, über das mein Kollege Marc Krüger und ich uns in unserem heutigen Podcast unterhalten. Schenken Sie uns bitte Ihr Gehör und ein paar Minuten Ihrer Zeit:

Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder den Sprachassistenten von Amazon und Google. Wenn nicht, dürfen Sie uns gern per E-Mail die Meinung geigen. Vorher wünsche ich Ihnen aber noch rasch ein schönes Wochenende. Zur Entspannung empfehle ich Ihnen heute eine meiner Lieblingsscheiben: Der ungarische Elektronikkomponist Yonderboi alias László Fogarasi Jr. hat vor 20 Jahren in seinem Wohnzimmer und einem kleinen Studio das Album "Shallow and profound" aufgenommen – ein Werk von tiefer Melancholie und strahlender Schönheit. Viel Freude damit.

