Olbernhau

Störenfried zu mehreren Monaten Haft verurteilt

27.11.2018, 14:20 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Marienberg hat einen 24-Jährigen aus dem Erzgebirge zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der junge Mann randalierte zweimal - am 10. und 11. November - in Olbernhau (Erzgebirgskreis) und beschädigte dabei eine Autotür, wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte. Beide Male schritten die Beamten ein.

Als der Störenfried betrunken beim zweiten Mal die Polizisten beleidigte, nahmen sie ihn vorläufig fest. Zu dem Motiv des Mannes konnten die Beamten keine Angaben machen. Der jetzt Verurteilte ist kein Unbekannter: Dieses Jahr war er bereits durch mehrere Delikte aufgefallen, unter anderem Diebstahl und Körperverletzung, was zu einer Bewährungsstrafe führte. Seit dem 12. November sitzt der Mann in Haft.