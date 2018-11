Erfurt

Weihnachtsschau mit Gestecken im Dom-Felsenkeller

27.11.2018, 14:22 Uhr | dpa

Wie ein Adventskalender aus Kränzen, Gestecken und Weihnachtsbäumen: Floristen aus Thüringen und der weiteren Region haben 24 Nischen im Felsenkeller des Erfurter Doms gestaltet. In diesem Jahr soll die traditionell auch vom Team des Erfurter Garten- und Freizeitparks (Egapark) mitbestückte und am Dienstag eröffnete Pflanzen- und Dekoschau Besucher in eine Märchenwelt entführen.

Die Blumenbinder ließen sich dabei etwa von den Geschichten von Hans Christian Andersen oder den Gebrüdern Grimm inspirieren, wie der Betreiber des Egaparks, die Stadtwerke Erfurt, am Dienstag mitteilte. Zu sehen sind die Kreationen bis einschließlich 26. Dezember. Schon seit einigen Jahren schmücken Floristen die Nischen des Domkellers zu Weihnachten mit Gestecken.