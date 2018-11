Bechstedtstraß

Autofahrer verliert Bewusstsein und rammt Lkw

27.11.2018, 14:33 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 4 bei Erfurt nach gesundheitlichen Problemen einen Unfall gebaut und schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war am Dienstag mit seinem Wagen auf der mittleren Fahrspur in Richtung Dresden unterwegs, als ihm schlecht wurde, wie die Polizei mitteilte. Als er deshalb versuchte, an der Raststätte Eichelborn abzufahren, verlor er das Bewusstsein und rammte einen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Anschließend geriet er mit seinem Wagen hinter die Seitenleitplanke, fuhr noch etwa 400 Meter in einem Graben weiter, ehe er auf einer unterhalb der Autobahn führenden Straße landete. Er wurde schwer verletzt in das Klinikum nach Erfurt gebracht.