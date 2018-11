Rostock

"Warnemünder Turmleuchten" unter dem Motto "Momente"

27.11.2018, 14:40 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Momente" geht am kommenden Neujahrsabend das "Warnemünder Turmleuchten" über die Bühne. Dabei wartet das 30-minütige Ereignis, das in diesem Jahr rund 90 000 Besucher ins Ostseebad gelockt hatte, mit einer Neuerung auf. Bei der 20. Ausgabe des Ereignisses mit Feuerwerk und Lasershow wird nicht wie bisher ein Künstler für den Liveact sorgen. Wie Organisatorin Martina Hildebrandt am Dienstag berichtete, werden auf der vergrößerten Bühne diesmal 60 Personen stehen. Dabei handele es sich um Mitglieder der Band Bad Penny sowie der Chöre Luv un Lee, De Klaashahns, Breitling, Sing man tau und des Chores der Rock- und Pop-Schule Rostock. Sie werden den Song "Aloha Heja He" von Achim Reichel präsentieren, der von dem Warnemünder Musiker Ola van Sander neu arrangiert wurde.