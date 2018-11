Frankfurt am Main

Sechs Jahre Haft nach Überfall auf Rentnerin

27.11.2018, 15:50 Uhr | dpa

Nach einem brutalen Überfall auf eine Rentnerin hat das Landgericht Frankfurt einen 28 Jahre alten Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht wertete die Tat am Dienstag als besonders schweren Raub und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte sich laut Urteil im Januar an der Haustür als Paketbote ausgegeben und war so in die Wohnung der 72-Jährigen gelangt. Im Wohnungsflur stieß er die Frau zu Boden und fesselte sie mit Kabelbindern, während er die Wohnung durchsuchte. Er flüchtete mit Bargeld, Schmuck und einem Computer im Wert von rund 3 000 Euro. Das Opfer musste mit zahlreichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Vor Gericht hatte der Angeklagte die Tat gestanden und die Namen zweier Komplizen verraten. Dafür erhielt er eine Strafmilderung. Den Hinweis auf die Rentnerin hatte er von einer Frau erhalten, die mehrere Jahre im selben Haus wie das Raubopfer gewohnt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Strafantrag siebeneinhalb Jahre Haft, der Verteidiger eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren beantragt.