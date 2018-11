Werke der Schenkung Hoffmann aus Dresden in Prag

27.11.2018, 15:54 Uhr | dpa

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) geben für ein Jahr in der Nationalgalerie Prag (Tschechien) Einblick in die Kollektion ihrer Sammlung Hoffmann. Die hochkarätige Auswahl von Werken der Schenkung werde in Breite und Umfang bislang einmalig im Ausland sein, teilte die SKD am Dienstag mit. Die Schau "Möglichkeiten des Dialogs" stelle berühmte Namen der modernen und zeitgenössischen Kunst vor - wie Marina Abramović, Tracey Emin, Keith Haring, William Kentridge, Frank Stella, Pipilotti Rist oder Andy Warhol.

Es ist die erste Ausstellung zwischen SKD und Prager Museen, die seit Jahren eine enge Partnerschaft pflegen. Sie zeige Möglichkeiten des Dialogs zwischen Kunstwerken verschiedener Generationen, Sprachen und Medien, sagte Sammlerin Erika Hoffmann. Es sei eine Fortsetzung dessen, was sie und ihr Mann vor 50 Jahren mit der Kunst und den Künstlern begannen. Auch Werke tschechischer Künstler seien im Salm Palais am Hradschiner Platz versammelt, sagte Nationalgalerie-Chef Jiří Fajt.

Die Anfänge der Sammlung Hoffmann, eine der international bedeutenden Privatkollektionen, reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Sie umfasst rund 1200 Werke von 1910 bis zur Gegenwart aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Zeichnung, Skulptur, Installation, Film- und Videokunst, die bis 2023 in den Bestand der SKD kommen.