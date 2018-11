Trier

Lkw bleibt an Eisenbahnbrücke hängen

27.11.2018, 15:56 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist in Rheinland-Rfalz mit seinem Kran an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben und hat dadurch Sperrungen im Bahn- und Straßenverkehr verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Lkw am Morgen in die Innenstadt von Trier unterwegs, als der obere Teil des Krans an einer Brücke hängen blieb, an der sich das Fahrzeug festfuhr. Der Schaden am Lkw konnte zunächst noch nicht abgeschätzt werden, die Eisenbahnbrücke blieb unbeschadet. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Straße in beide Richtungen vorübergehend gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Auch der Bahnverkehr wurde kurzzeitig gesperrt, konnte jedoch am Mittag wieder freigegeben werden.