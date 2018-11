Rostock

Nach bewaffnetem Überfall zwei Tatverdächtige in Haft

27.11.2018, 16:01 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem bewaffnetem Überfall in Rostock hat das Amtsgericht gegen zwei Verdächtige im Alter von 22 und 25 Jahren Haftbefehle erlassen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatten die zwei Rostocker am Montagmittag im Stadtteil Evershagen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer auf offener Straße mit vorgehaltenen Pistolen aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Als diese sich weigerten, habe einer von ihnen mehrere Faustschläge ins Gesicht erhalten.

Ohne Beute seien die mutmaßlichen Täter in ein nahes Wohnhaus geflüchtet, wo sie wenig später von der alarmierten Polizei festgenommen wurden. Beide seien in der Vergangenheit bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der bewaffnete Überfall am helllichten Tag macht nach Ansicht einer Polizeisprecherin deutlich, dass es für manche Menschen keine Hemmschwellen mehr gibt.