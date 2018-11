Ingolstadt

MediaMarktSaturn: Neuer Deutschland-Chef aus Österreich

27.11.2018, 16:07 Uhr | dpa

Der Österreicher Florian Gietl wird neuer Deutschland-Chef des Handelskonzerns MediaMarktSaturn. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Vösendorf bei Wien mit. Der 42-jährige Gietl, bisher für das Österreich-Geschäft des Elektronik- und Computerhändlers verantwortlich, folgt auf Wolfgang Kirsch, der vor zwei Wochen seinen Posten räumte. Mit Gietl und Ferran Reverter, Chef der MediaMarktSaturn Retail Group mit Sitz in Ingolstadt, setze das Unternehmen auf ein junges und dynamisches Führungsteam, hieß es.

Die MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy hatte jüngst zwei Mal die Gewinnprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 senken müssen. Dafür war auch das schleppende Deutschland-Geschäft verantwortlich. Auch bei Ceconomy soll nach der Trennung von Vorstandschef Pieter Haas eine neue Führung die Wende schaffen.