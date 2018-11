München

Landtags-Ausschüsse wollen Arbeit aufnehmen

27.11.2018, 16:07 Uhr | dpa

Gut sechs Wochen nach der Bayern-Wahl soll im Landtag die praktische Arbeit beginnen: An diesem Mittwoch kommen alle 14 Ausschüsse zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Zu Beginn sollen die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter gewählt werden. Welche Partei welche Posten besetzen darf, wurde vergangene Woche geklärt, auch die Kandidaten dafür wurden nun benannt. In der Regel sind die Vorsitzenden-Wahlen deshalb eine reine Formsache. Ob das auch bei den AfD-Posten gilt, wird sich am Mittwoch noch zeigen.

Vorsitzender des wichtigen Haushaltsausschusses soll der bisherige Baustaatssekretär Josef Zellmeier (CSU) werden, Martin Runge (Grüne) soll den Innenausschuss leiten. Der AfD steht ungeachtet vieler Bedenken und Proteste von Bildungsverbänden der Vorsitz im Bildungsausschuss zu - diesen soll Markus Bayerbach übernehmen.

Als weitere Ausschussvorsitzende werden von den Fraktionen folgende Abgeordnete ins Rennen geschickt: von der CSU Petra Guttenberger (Recht und Verfassung), Sandro Kirchner (Wirtschaft), Robert Brannekämper (Wissenschaft), Bernhard Seidenath (Gesundheit) und Wolfgang Fackler (Öffentlicher Dienst). Die Grünen haben Rosi Steinberger (Umwelt) und Stephanie Schuhknecht (Eingaben und Beschwerden) nominiert. Bei den Freien Wählern war Leopold Herz für den Agrarausschuss vorgesehen. Den Kandidaten für den Vorsitz im Europaausschuss wollte die Fraktion aber bis Dienstagnachmittag zunächst nicht bekanntgeben. Doris Rauscher (SPD) soll den Vorsitz im Sozialausschuss übernehmen, Sebastian Körber (FDP) den Verkehrs- und Bauausschuss leiten.