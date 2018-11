Saarlouis

Unbekannter überfällt Getränkemarkt in Rehlingen

27.11.2018, 16:12 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einen Getränkemarkt in Rehlingen überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der Mann bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag das Geschäft und wartete darauf, dass er mit der Kassiererin allein im Raum ist. Dann habe er sie mit einem Messer bedroht und Bargeld von ihr gefordert.

Mit den Einnahmen und mehreren Packungen Zigaretten habe er den Laden wieder verlassen. Die Kassiererin erlitt bei dem Überfall Schürfwunden im Gesicht. Den Angaben zufolge sah ein Zeuge, wie der Täter anschließend in ein Auto stieg, in dem der Fahrer bereits wartete und losfuhr. Die Polizei sucht nun nach dem Räuber und nach Zeugen.