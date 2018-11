Hamburg

FC St. Pauli weiter im Pech: Auch Buchtmann fällt aus

27.11.2018, 17:15 Uhr | dpa

Fußball-Profi Christopher Buchtmann vom Zweitligisten FC St. Pauli hat sich im Spiel am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Verein am Dienstag per Twitter mit. Der offensive Mittelfeldspieler wird frühestens nach der Winterpause in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 (29. Januar) wieder einsatzbereit sein. Bereits am Montag hatten die Hamburger vermeldet, dass Mittelfeldspieler Richard Neudecker mit einem Riss des Außenbands im rechten Sprunggelenk längerfristig ausfällt.