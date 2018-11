Halberstadt

Diebe stehlen Weihnachtsdekoration aus Keller

27.11.2018, 17:41 Uhr | dpa

Die beginnende Adventszeit reizt auch Ganoven: Aus einem Keller in Halberstadt haben Diebe mehrere Kartons mit Weihnachtsdekoration gestohlen. Zum Diebesgut gehören zwei Lichterbögen, ein kleiner Weihnachtsbaum und eine Weihnachtspyramide, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einbrecher sollen zwischen Sonntag und Montag in den Keller eingestiegen sein. Sie entkamen unerkannt.