Molfsee

Ist der Wolf wieder heimisch in Schleswig-Holstein?

27.11.2018, 18:31 Uhr | dpa

Ist Schleswig-Holstein wieder Heimat von Wölfen? Zumindest haben einige junge Tiere das Land zwischen den Meeren für einen längeren Zwischenstopp ausgewählt. "Wir können inzwischen von einzelnen residenten Tieren in Schleswig-Holstein ausgehen", sagte am Dienstag Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Resident bedeutet, dass die Tiere seit mindestens sechs Monaten im Norden leben. Das gelte laut LLUR für einen Wolf seit dem 9. November im Kreis Segeberg und für ein bis zwei Wölfe seit dem 11. November in den Kreisen Steinburg und Pinneberg.

Es gebe bislang keine Erkenntnisse, ob die Wölfe dauerhaft bleiben oder weiter ziehen, sagte Schmidt. Direkte Auswirkungen oder Konsequenzen gebe es nicht. Seit dem ersten Wiederauftreten des Wolfs im Jahr 2007 gab es den Angaben zufolge bis heute 136 eindeutige Wolfsnachweise in Schleswig-Holstein. Dabei rissen die Tiere unter anderem Schafe, Rinder und Rehe.