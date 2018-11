Mann verfolgt sein gestohlenes Auto: 36-Jährige in U-Haft

27.11.2018, 21:07 Uhr | dpa

Nach dem Diebstahl seines Autos von seinem Grundstück hat der Besitzer mitten in der Nacht eine mutmaßliche Täterin selbst dingfest gemacht. Er hielt die 36-Jährige an einem Feldweg solange fest, bis Polizisten eintrafen. Die Frau wurde festgenommen und sitzt nun in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost am Dienstag mitteilten.

Gegen 3.30 Uhr waren nach bisherigem Erkenntnisstand mehrere Täter in das Haus des Autobesitzers in Zehmitz (Anhalt-Bitterfeld) eingebrochen und hatten ein Portemonnaie und die Fahrzeugschlüssel gestohlen. Der Mann bemerkte, wie sein Auto vom Grundstück gefahren wurde. Angehörige informierten die Polizei und er verfolgte mit einem weiteren Fahrzeug seinen gestohlenen Wagen. Im Bereich eines Feldweges fuhr sich dieser dann fest. Die Polizei suchte später mit einem Fährtensuchhund nach weiteren Tätern - ohne Erfolg.