Bohmte

Toter und Verletzter bei schwerem Unfall

27.11.2018, 21:36 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall im Kreis Osnabrück ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei bei dem Unfall am Dienstagabend bei Bohmte schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Osnabrück mit. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Autos beteiligt, ein Mensch wurde in einem der Wracks eingeklemmt. Die Landstraße 81 wurde bei Osterwiehe in beide Fahrtrichtungen gesperrt.