Erfurt

Marion Walsmann soll CDU-Landesliste für Europawahl anführen

27.11.2018, 21:44 Uhr | dpa

Die Landtagsabgeordnete und ehemalige Ministerin Marion Walsmann (55) soll an der Spitze der Landesliste der Thüringer CDU für die Europawahl stehen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Landesvorstand am Dienstagabend einstimmig, wie die Partei mitteilte. Der Vorschlag werde der Landesvertreterversammlung unterbreitet, die die Landesliste am 23. Januar aufstellen soll. Das Europäische Parlament wird Ende Mai kommenden Jahres neu gewählt. Walsmann war in Thüringen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Justizministerin und Finanzministerin.

Thüringen müsse kämpfen, um auch im nächsten Europäischen Parlament noch vertreten zu sein, sagte CDU-Landeschef Mike Mohring. Walsmann bringe "die besten Voraussetzungen mit, um dem Freistaat die Präsenz in der europäischen Volksvertretung zu sichern".