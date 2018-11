Ingolstadt

Eisbären siegen gegen Straubing: Kettemer verlängert Vertrag

27.11.2018, 22:13 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben am Dienstagabend den dritten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Gegen die Straubing Tigers gewannen die Berliner in der Arena am Ostbahnhof mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Brendan Ranford steuerte zwei Tore zum souveränen Erfolg bei, außerdem trafen Jonas Müller und Jamie MacQueen.

Jubeln konnten die Anhänger der Eisbären aber schon vor dem Spiel: Da wurde verkündet, dass Florian Kettemer seinen Ende November auslaufenden Vertrag bis zum Ende der Saison 2019/2020 verlängert hatte. Der 32-Jährige war im Sommer vorerst für vier Monate verpflichtet worden, weil Frank Hördler verletzt war. Kettemer wusste zu überzeugen, mit acht Saisontreffern ist er der torgefährlichste Verteidiger der Liga. "Er spielt derzeit eine überragende Saison", sagte Sportdirektor Stéphane Richer.

Im Anschluss waren die Eisbären vor nur 7610 Zuschauern im zerfahrenen Anfangsdrittel das effizientere Team. Nach zehn Minuten traf Müller, 49 Sekunden später war Ranford erfolgreich. Im zweiten Spielabschnitt baute der Kanadier den Vorsprung mit seinem zehnten Saisontreffer weiter aus. Der Erfolg geriet im Schlussdrittel nicht mehr in Gefahr, MacQueen erzielte im Powerplay sogar noch das vierte Tor. So konnte Torhüter Kevin Poulin seinen zweiten Shutout der Saison feiern.