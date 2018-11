Pforzheim

Feuer in Galvanikbetrieb richtet Millionenschaden an

27.11.2018, 22:37 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Galvanikbetrieb in Pforzheim hat einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl und das Obergeschoss des Hauses brannten komplett ab. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte den Brand zuerst bemerkt, aber seine Löschversuche blieben erfolglos.