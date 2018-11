Erlangen

Auto prallt gegen Baum: Seniorin kommt ums Leben

27.11.2018, 23:01 Uhr | dpa

Eine 87-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Erlangen ums Leben gekommen. Sie war am Dienstagabend als Beifahrerin eines 89-Jährigen im Auto auf der Bundesstraße 4 unterwegs, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen kam der Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab, krachte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht, in dem die 87-Jährige kurze Zeit später starb. Die Straße war in Richtung Erlangen mehrere Stunden lang gesperrt.