Düsseldorf

Landtag setzt Etatberatungen fort

28.11.2018, 01:34 Uhr | dpa

Der Landtag setzt heute die Haushaltsberatungen für den Etat 2019 und einen Nachtrag zum laufenden Haushaltsjahr fort. In der vergangenen Woche hatte der Haushalts- und Finanzausschuss noch zahlreiche Änderungen und Ergänzungen zum Etat 2019 beschlossen. Der Entwurf sieht jetzt Ausgaben in Höhe von rund 78 Milliarden Euro vor. Das sind rund 3,3 Milliarden Euro mehr als im laufenden Haushaltsjahr. Außerdem ist geplant, 30 Millionen Euro an Schulden zu tilgen - aus Sicht der SPD-Opposition viel zu wenig. Der Gesamtschuldenstand des Landes liegt bei rund 145 Milliarden Euro.