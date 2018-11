Hannover

Plädoyers im Prozess um Mord an 16-Jähriger erwartet

28.11.2018, 01:44 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen jungen Mann, der die 16-jährige Anna-Lena ermordet haben soll, werden heute am Landgericht Hannover die Plädoyers erwartet. Dem 24-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, die Jugendliche im Juni durch massive Tritte auf den Hals und Schläge mit einem 1,30 Meter langen Ast getötet zu haben. Der Deutsche schweigt zu dem Mordvorwurf. Am Mittwoch soll zunächst ein weiteres Gutachten präsentiert werden. Der Kammer zufolge könnte der Tat ein gescheiterter sexueller Übergriff vorausgegangen sein. Der mutmaßliche Täter und das Opfer hatten sich laut Anklage kurz zuvor zufällig am Bahnhof kennengelernt. Mit dem Urteil wird am Mittwoch noch nicht gerechnet.