Zwickau

Brand mit zwei Toten in Plauen: Urteil erwartet

28.11.2018, 02:06 Uhr | dpa

Im Prozess um eine tödliche Brandstiftung will das Landgericht Zwickau heute das Urteil verkünden. Einem 27 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, im Februar dieses Jahres in einer Dachgeschosswohnung in Plauen vorsätzlich ein Stück Stoff angezündet zu haben. Bei dem sich rasch ausbreitenden Brand starben eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein weiterer Mann erlitt schwere Verbrennungen, eine Frau wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord und Brandstiftung mit Todesfolge.

Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, weil das noch während des Ermittlungsverfahrens widerrufene Geständnis nicht verwertbar sei. Im Prozess hatte der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Das Geschehen spielte sich demnach im Drogenmilieu ab.