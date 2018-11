Hannover

Landeskirche muss demnächst mit weniger Geld auskommen

Die evangelische Landeskirche in Hannover berät auf ihrer Synodentagung heute in Hannover über den Haushaltsplan bis zum Jahr 2020. Sprudelnde Kirchensteuereinnahmen bescheren der Kirche vorläufig noch ein solides Finanzpolster, wegen absehbar sinkender Mitgliederzahlen muss die Kirche in Zukunft aber mit weniger Geld auskommen. Und das ist nicht die einzige Sorge der größten unter den evangelischen Landeskirchen. Außerdem machen der Kirche Nachwuchsprobleme zu schaffen. In wenigen Jahren zeichnet sich ein Mangel an Pastorinnen und Pastoren ab. Darüber berät das Kirchenparlament am Donnerstag.