Goslar

Philologen beraten über aktuelle Bildungsthemen

28.11.2018, 02:24 Uhr | dpa

Die Arbeitsbedingungen an Niedersachsens Schulen stehen im Mittelpunkt des Philologentages 2018, der heute in Goslar beginnt. Der Philologenverband fordert unter anderem zusätzliche Lehrkräfte, damit weniger Unterricht ausfällt. Zudem will er eine Entlastung der Lehrer von bürokratischen Aufgaben und eine bessere materielle Ausstattung der Schulen. In dem Verband sind mehr als 8000 Lehrkräfte organisiert, die vorwiegend an den gut 260 staatlichen und privaten Gymnasien in Niedersachsen unterrichten.

Der Vorsitzende des Verbandes, Horst Audritz, hatte schon im Vorfeld des Philologentags an die Landesregierung appelliert, die mehr als 60 Förderschulen nicht wie geplant vollständig abzuschaffen. "Die uneingeschränkte inklusive Beschulung lernschwacher Kinder ist problematisch", sagte Audritz der Deutschen Presse-Agentur. In Niedersachsen wurde die inklusive Schule zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eingeführt.