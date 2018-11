Wiesbaden

Türkische Ärztin erhält Hessischen Friedenspreis

28.11.2018, 02:24 Uhr | dpa

Die türkische Ärztin Şebnem Korur Fincanci wird heute in Wiesbaden mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet. Fincanci erhält die Ehrung wegen ihres Einsatzes für die Aufarbeitung von Folter und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Sie gilt als eine der führenden Friedens- und Menschenrechtsaktivistinnen in ihrem Heimatland. Der Hessische Friedenspreis ist mit 25 000 Euro dotiert. Die Laudatio hält der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Wolfgang Huber.