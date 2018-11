Köln

Strauß-Kritiker streitet vor Gericht mit Strauß-Sohn

28.11.2018, 02:34 Uhr | dpa

Schon viele Jahre streiten Max Strauß, der Sohn des früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs, und der Buchautor Wilhelm Schlötterer (79) vor Gericht gegeneinander. Dabei geht es um Schlötterers Behauptung, Franz Josef Strauß habe seinen Kindern bei seinem Tod 1988 mehr als 300 Millionen D-Mark hinterlassen. Max Strauß bestreitet das, und sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Köln haben Schlötterer schon vor längerer Zeit die Wiederholung der Äußerung untersagt.

Max Strauß will von Schlötterer nun wissen, welche Verkaufszahlen dieser mit seinem Buch "Macht und Missbrauch - Franz Josef Strauß und seine Nachfolger" erzielt hat. Schlötterer verweist zur Untermauerung seines Vorwurfs auf einen Bericht der DG-Bank. Das Kölner Landgericht will heute untersuchen, ob es sich dabei um ein echtes Papier handelt. Dazu sind mehrere ehemalige Bankmitarbeiter als Zeugen geladen. Ob Max Strauß ebenfalls an der Verhandlung teilnehmen wird, ist offen.