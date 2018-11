Salzgitter

Hollywood-Star Ralf Moeller besucht Schule in Salzgitter

28.11.2018, 02:47 Uhr | dpa

Hollywood-Star Ralf Moeller ("Gladiator") besucht heute eine Grund- und Förderschule in Salzgitter. Der Schauspieler unterstütze die Bemühungen der Stadt, den sozialen Frieden zu bewahren und starte einen Wettbewerb mit diesem Ziel, teilte die Zeitbild Stiftung als Veranstalter mit. Die 106 000-Einwohner-Stadt habe innerhalb kurzer Zeit rund 5000 Geflüchtete aufgenommen, in kaum einer anderen niedersächsischen Gemeinde sei die Zuwanderung vergleichbar hoch, hieß es. Moeller engagiere sich seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche. Der 59 Jahre alte ehemalige Bodybuilder war vor seiner Sport- und Schauspielkarriere in den USA Schwimmmeister im nordrhein-westfälischen Recklinghausen.