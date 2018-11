München

Frau bei Messerangriff schwer verletzt: Täter flüchtig

28.11.2018, 05:21 Uhr | dpa

Eine Frau ist in München von einem unbekannten Täter überfallen und schwer verletzt worden. Der Mann habe die Frau am Dienstagabend am Rosenheimer Platz mit einem Messer angegriffen und dabei Bargeld erbeutet, teilte die Polizei mit. Er sei danach zu Fuß geflüchtet und konnte zunächst nicht gefunden werden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.