Erbach

Brand in Grundschule löst Großeinsatz aus

28.11.2018, 05:35 Uhr | dpa

Ein Dachstuhlbrand in einer Grundschule in Erbach (Odenwaldkreis) hat in der Nacht zum Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst - und Schülern ein paar schulfreie Tage beschert. Wie es zu dem Feuer in der Martin-Luther-Straße kam, sei zunächst noch unklar gewesen, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es allem Anschein nach aber nicht. Zur Schadenshöhe konnten ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die Straße war bis zum Morgen gesperrt. Der Unterricht fällt nun für die Schüler bis einschließlich Freitag aus.