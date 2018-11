Hamm

Streit eskaliert: Jugendlicher in Hamm niedergestochen

28.11.2018, 05:42 Uhr | dpa

Bei einem Streit unter Jugendlichen ist ein 16-Jähriger in Hamm durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung sei es am Dienstagabend nahe des Hauptbahnhofs gekommen, teilte die Polizei mit. Die Täter waren in der Nacht noch flüchtig.