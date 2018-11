Einöllen

Autobrand in Einöllen: Polizei vermutet Brandstiftung

28.11.2018, 05:50 Uhr | dpa

Drei Autos sind auf einem Parkplatz in Einöllen (Landkreis Kusel) in Brand geraten und komplett zerstört worden. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Brandstiftung sei aber nicht unwahrscheinlich. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.