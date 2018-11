Zwickau

FSV Zwickau muss Finanzloch von 555 000 Euro schließen

28.11.2018, 05:54 Uhr | dpa

Blick in das Stadion des FSV Zwickau in Zwickau. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Drittligist FSV Zwickau steckt erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, klafft im Etat der laufenden Saison eine Lücke in Höhe von 555 000 Euro. Gelingt es nicht, den Fehlbetrag auszugleichen, droht dem FSV der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Die Zwickauer rangieren mit 19 Punkten aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz.

Hauptursache für das Finanzloch sei eine außerplanmäßige Aufstockung des Budgets für den Profikader um 600 000 Euro. "Aufgrund der Zusammensetzung der 3. Liga mit zum Teil hochkarätigen Mannschaften sah sich die sportliche Leitung des FSV Zwickau veranlasst, den ursprünglich geplanten Etat der ersten Mannschaft von 2 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro zu erhöhen, um eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufstellen zu können", heißt es in der Mitteilung.

Mit verschiedenen Maßnahmen will der FSV das Finanzloch in den kommenden Wochen und Monaten schließen. Jeweils 200 000 Euro sollen durch Sponsoren sowie durch die Reduzierung der Stadionmiete generiert werden. Außerdem plant der Verein eine Sonderumlage für seine Mitglieder (80 000 Euro), ein Mikrosponsoring durch die Fans (50 000 Euro) sowie ein Freundschaftsspiel, das 70 000 Euro erwirtschaften soll. "Sind wir in der Lage, diese erforderlichen Mittel aufzubringen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass uns diese nicht nur einmalig, sondern in jeder Saison zur Verfügung stehen", teilte der FSV weiter mit.

Im nächsten Schritt solle die Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft angestrebt werden. "Gelingt die Finanzierung nicht, dann müssen wir uns der Erkenntnis ergeben, dass es uns und dem Umfeld des FSV Zwickau nicht gelungen ist, einen wettbewerbsfähigen Drittligisten mit erforderlichen finanziellen Mitteln für einen Verbleib in der dritten Liga auszustatten. Ein kontrollierter Abstieg in Liga 4 wird dann unvermeidlich sein", heißt es abschließend.