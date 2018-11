Coswig

Alkoholisierter Autofahrer fährt auf Radfahrer auf

28.11.2018, 05:56 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist bei Moritzburg gestorben, nachdem ein Kleintransporter auf ihn aufgefahren ist. Der 54-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Dresden am Mittwochmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 52 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters alkoholisiert. Er war am Dienstagabend auf der S 81 unterwegs und fuhr dort von hinten gegen den Radfahrer. Der stürzte und verletzte sich schwer. Die S 81 war für vier Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.