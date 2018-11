Magdeburg

Innenminister wollen Polizei-Netz gemeinsam finanzieren

28.11.2018, 06:02 Uhr | dpa

Vor Beginn der Abschlusstagung der Innenministerkonferenz in Quedlinburg unterhält sich Holger Stahlknecht (CDU, r.), Innenminister von Sachsen-Anhalt, im Tagungsraum mit seinen Amtskollegen. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Bund und Länder wollen den Aufbau eines einheitlichen IT-Netzes für alle Polizeibehörden mit einem gemeinsamen Topf finanzieren. In den Fonds sollen Bund und Länder nach ihrer Finanzkraft gestaffelt einzahlen, wie Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Einrichtung der einheitlichen Datenbanken und Netzwerke sei eine große technische Herausforderung, die noch Jahre in Anspruch nehmen werde.

Am Ende soll der Flickenteppich der jetzigen Polizeinetze, die kaum miteinander kompatibel sind, aufgelöst werden. Geht der Plan auf, können Beamte zum Beispiel bei der Suche nach Tätern und ähnlichen Fällen auch die Daten aus anderen Ländern einsehen.

Details zur Finanzierung des gemeinsamen IT-Netzes will Stahlknecht bei der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz mit seinen Kollegen besprechen. Die Minister tagen bis zum Freitag in Magdeburg. Stahlknecht ist derzeit Vorsitzender der Konferenz.