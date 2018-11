Dortmund

Revierclubs BVB und Schalke hoffen auf Achtelfinal-Einzug

28.11.2018, 07:11 Uhr | dpa

Die Revierclubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04 dürfen auf eine vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League hoffen. Dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga aus Dortmund genügt im Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen den FC Brügge ein Remis, um bereits am fünften Spieltag in die K.o.-Runde einzuziehen. Die Schalker wären mit einem Sieg in der zeitgleichen Partie (DAZN) beim portugiesischen Meister FC Porto am Ziel. Sollte Gruppengegner Galatasaray Istanbul zuvor (18.55 Uhr) bei Lokomotive Moskau nicht gewinnen, stünden das Weiterkommen und eine UEFA-Achtelfinalprämie von 9,5 Millionen Euro schon vor dem Anpfiff fest.