Köln

Wohnung brennt komplett aus: 62-Jähriger schwer verletzt

28.11.2018, 07:12 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Köln ist ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte die Wohnung komplett aus. Der Bewohner wurde nach Angaben eines Sprechers mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am späten Dienstagabend ausgebrochen. Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Während der Löscharbeiten hatten die übrigen Bewohner des Hauses evakuiert werden müssen. Sie konnten aber noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte die Polizei mit.