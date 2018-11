Müllheim

Brand in Lebensmittelmarkt: Suche nach Brandursache läuft

28.11.2018, 07:16 Uhr | dpa

Nach dem Feuer in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt von Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. "Wir ermitteln offen in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Auch eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Für die Ermittlungen sei ein Brandsachverständiger zuständig. Auch die Höhe des Schadens war nach Angaben der Polizei noch unklar, sie soll von einem Gutachter berechnet werden.

Der Lebensmittelmarkt brannte am frühen Montagmorgen aus. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Feuerwehr räumte Nachbarhäuser und brachte Bewohner in Sicherheit. Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, sei nicht mehr nutzbar.