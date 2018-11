Sankt Augustin

Wohnung brennt komplett aus: Mann rettet sich auf Baugerüst

28.11.2018, 08:19 Uhr | dpa

Ein Mann hat sich in Sankt Augustin aus seiner brennenden Wohnung auf ein Baugerüst gerettet. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, stand seine Wohnung beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Das Baugerüst sei aufgebaut gewesen, weil die Fassade des Mehrfamilienhauses derzeit renoviert werde. Der Mann atmete ebenso wie eine weitere Bewohnerin des Hauses Rauchgase ein und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die übrigen Bewohner mussten laut Feuerwehr das Haus verlassen. Das Feuer ist gelöscht, die betroffene Wohnung laut Feuerwehr aber nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.