Hamburg

Prekäre Mietverhältnisse: Hamburg überprüft mehrere Gebäude

28.11.2018, 08:36 Uhr | dpa

Die Stadt Hamburg hat am Mittwoch in einer großangelegten Aktion mehrere Gebäude in Wandsbek, Altona und Mitte überprüft. Verschiedene Behörden der Stadt vermuten, dass an den drei Orten Menschen in prekären Mietverhältnissen wohnen, teilte eine Pressesprecher der Stadt mit. In Wandsbek seien die Einsatzkräfte in einer alten Teppichhalle unter anderem auf mehrere Menschen ohne Papiere gestoßen, die in schmutzigen, beengten Räumlichkeiten lebten. Die Bewohner zahlten zum Teil offenbar hohe Mieten, obwohl das Gebäude nicht als Wohnraum vermietet werden dürfe. Überprüfungen gab es auch in Altona und Mitte. An dem Einsatz nahmen insgesamt rund 150 Behördenmitarbeiter teil. Es war der inzwischen fünfte Einsatz dieser Art in Hamburg.