Kassel

Feuer in ehemaliger Salzmann-Fabrik in Kassel ausgebrochen

28.11.2018, 08:56 Uhr | dpa

Auf dem Gelände der ehemaligen Salzmann-Fabrik in Kassel ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten in dem leerstehenden Gebäude offenbar Sperrmüll und Schutt gebrannt. Dies hatte zu starker Rauchentwicklung geführt.

Feuerwehr und Polizei sind seit 6 Uhr im Einsatz. Laut Polizei dauern die Löscharbeiten aufgrund mehrerer Glutnester noch an. Die Sandershäuser Straße ist zwischen Leipziger Straße und Agathofstraße voll gesperrt. Wie genau es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht bekannt.